Андрей Воробьев: уникальные фестивали и выставки ждут летом гостей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для гостей Подмосковья этим летом подготовили уникальные фестивали и выставки. По его словам, власти Московской области серьезно готовятся к каждому мероприятию, чтобы гости и жители могли с комфортом отдохнуть в регионе и получить приятные впечатления, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В июне в усадьбе Большие Вяземы прошел литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», в музее-заповеднике А.П. Чехова для любителей театра в 24-й раз провели фестиваль «Мелиховская весна», а в Клину — Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского под руководством Юрия Башмета.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье на два месяца лета запланирована насыщенная программа мероприятий. 3 июля в «Новом Иерусалиме» в Истре начнется фестиваль «Лето.Музыка.Музей». Под открытым небом для зрителей прозвучат произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева и Дебюсси, а изюминкой мероприятия, как и в 2023 году, станет выступление артистов Большого театра.

«В августе в Горках Ленинских в юбилейный 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны — „Джазовые сезоны“ под руководством Игоря Бутмана, а на территории Истринской сыроварни свою лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников в рамках гастрономического фестиваля», — добавил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Музыка и театральные перформансы

VII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей», который посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева, состоится в одном из крупнейших музеев РФ с 3 по 7 июля. С 2018 года его посетили свыше 25 тыс. человек. Этим летом на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр.

20 и 21 июля состоится культурное событие «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Оно пройдет под руководством народного артиста России Евгения Миронова. Гости мероприятия смогут посетить места, связанные с жизнью и творчеством русского писателя Федора Достоевского. Для них подготовили красочные театральные перформансы. Гвоздем театральной программы будет спектакль «Бедные люди» с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Гастрофестиваль и джаз

Со 2 по 4 августа на территории Истринской сыроварни Олега Сироты состоится один из главных гастрофестивалей России. Для гостей проведут ярмарку с фермерскими продуктами и товарами ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, подготовлена насыщенная развлекательная программа. На мероприятие приедут сыровары и ремесленники со всей страны, ожидаются десятки тысяч посетителей.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 и 18 августа гостей ждут на фестивале «Джазовые сезоны». В нем будут участвовать лучшие отечественные и зарубежные джазовые музыканты, насладиться их игрой смогут тысячи зрителей. На сцене выступят народный артист России, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, признанный во всем мире. Еще посетителей ждут спортмероприятия, творческие встречи, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу.

Мотофристайл, выставки и танцы

В последний день лета в Сергиевом Посаде проведут завершающее выступление в рамках фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Оно организовано самым титулованным фристайл-райдером РФ, уроженцем Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее фестиваль проводили в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне. Там сложные трюки на мотоциклах и багги, прыжки с трамплина и пируэты в воздухе смогли увидеть 16 тыс. зрителей.

7 сентября зрителей ждут на гала-концерте с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Отборочный тур посмотрели 78 тыс. человек, они увидели выступления лучших танцевальных коллективов Подмосковья.

Кроме того, до середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея — бывшем «Каретном сарае» — открыта для посещения выставка «Маковские. Константин и Владимир». На ней представлено свыше 80 работ из собраний музеев РФ и частных коллекций.

4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Коненкова — «Коненков. Пророк и гениальный скульптор». В экспозиции представят 28 скульптур из коллекции Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи. В работах мастера воплощены античные мифы, сказки, былины, судьбы людей.

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля открыта выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Зрители могут увидеть 110 работ Ильи Репина и его воспитанников, среди которых Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Исаак Бродский, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь и Анна Остроумова-Лебедева.

В Звенигородском манеже работает выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено свыше 40 произведений признанных мастеров пейзажной живописи: Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

Подробно с программой мероприятий на лето в регионе можно познакомиться на турпортале Московской области.