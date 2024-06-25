В Подмосковье 6 июля стартует фестиваль «Рябинушка»

В Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря г. о. Истра с 6 по 7 июля состоится семейный фестиваль «Рябинушка». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью фестиваля является популяризация семейных ценностей. Почетными гостями мероприятия станут супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей.

В рамках программы пройдут выступления подмосковных творческих коллективов. Среди них: Заслуженный коллектив народного творчества РФ, Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» Дмитровского г. о., Народный коллектив ансамбль народной музыки «Вечерка» Наро-Фоминского г. о. и Народный коллектив Центра традиционной народной культуры южного Подмосковья «Истоки» г. о. Подольск. Помимо этого, свое мастерство продемонстрируют артисты Московской областной государственной филармонии — Государственный оркестр «Гусляры России»; Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко»; Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры».

Свою продукцию на фестивале представят подмосковные фермеры. Участники праздника смогут приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. При этом все желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам. Также на территории организуют зону с блюдами русской кухни, стилизованную фотозону и арт-объекты.

Начало программы в 11:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.