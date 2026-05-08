В Подмосковье в апреле выдали 206 разрешений на стройку

В Московской области в апреле выдали 206 разрешений на строительство нежилых объектов с общим объемом инвестиций почти 14 млрд рублей. Новые проекты позволят создать более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Центр содействия строительству, работу которого курирует Главгосстройнадзор региона, подвел итоги месяца. Центр сопровождает инвесторов по принципу одного окна — от подбора площадки до получения разрешительной документации и выхода на стройку.

В числе ключевых проектов — завод конвейерных систем в Ленинском округе с инвестициями около 350 млн рублей. Предприятие будет выпускать до 70 тонн оборудования для складской логистики и производств в сутки. Спрос на такую продукцию растет на фоне расширения маркетплейсов и распределительных центров.

В Богородском округе реализуют два проекта. Один из них — центр металлопроката для хранения, комплектации и отгрузки продукции строительной и промышленной отраслей. Второй — корпус по выпуску пластиковых комплектующих для монтажной пены, герметиков и аэрозольной краски мощностью до 600 млн изделий в год.

В особой экономической зоне «Кашира» готов на 92% завод домокомплектов. После запуска предприятие сможет выпускать конструкции для строительства до 240 тыс. кв. м жилья ежегодно. Здесь создадут около 300 рабочих мест.

В Лобне в 2026 году планируют открыть сервисный хаб для грузового транспорта. Комплекс разместят рядом с аэропортом Шереметьево и крупными логистическими маршрутами, что обеспечит высокий спрос на обслуживание коммерческой техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.