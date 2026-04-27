В Кашире летом 2026 года запустят завод домокомплектов

Завод по производству домокомплектов готов на 92% в Каширском округе Подмосковья, его запуск намечен на лето 2026 года. Предприятие сможет выпускать конструкции для строительства до 240 тыс. квадратных метров жилья в год и создаст около 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый завод строят в особой экономической зоне «Кашира». В проект вложено 2,8 млрд рублей, площадь предприятия составляет почти 28 тыс. квадратных метров.

На производстве будут изготавливать стеновые панели и плиты перекрытий из бетона для многоквартирных домов, частного жилья и социальных объектов. Готовые элементы доставляют на стройплощадку и монтируют на месте, что позволяет существенно сократить сроки строительства.

Строительная готовность объекта достигла 92%. Сейчас специалисты завершают отделку помещений и устанавливают оборудование. Надзор за реализацией проекта осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы провели профилактический визит и разъяснили застройщику требования к подготовке к итоговой проверке.

В настоящее время в ОЭЗ «Кашира» работают шесть резидентов. Ожидается, что их проекты создадут в Подмосковье около 1,5 тыс. рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.