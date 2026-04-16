В Ленинском округе строят завод конвейеров за 350 млн рублей

Завод по выпуску конвейерных систем строят в рабочем поселке Горки Ленинские Ленинского округа. Объем инвестиций в проект составляет около 350 млн рублей, завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое предприятие позволит увеличить выпуск отечественного оборудования для заводов и складов, где его используют для перемещения грузов и автоматизации процессов. После запуска производство сможет выпускать до 70 тонн продукции в сутки, а выход на проектную мощность намечен на 2028 год. Проект создаст около 80 рабочих мест.

На участке возводят производственно-складское здание, общежитие квартирного типа для сотрудников, котельную, насосную станцию пожаротушения и контрольно-пропускной пункт. Общая площадь объекта превысит 7,2 тыс. кв. метров, запас хранения составит около 20 тонн готовой продукции.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили стройплощадку. Строительная готовность оценивается в 20%: завершены земляные работы и устройство фундаментов, ведется возведение надземных конструкций. Застройщиком выступает компания «Русконбельт», реализацию сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.