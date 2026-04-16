«Мясоруб»: радиостанция «Судного дня» передала четвертое странное сообщение за день

сегодня в 20:23

Радиостанция «Судного дня» передала четыре сообщения за день

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала уже четыре сообщения за день, что является большой редкостью. Это следует из данных, которые публикует Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Сначала радиостанция вышла в эфир в 10:46 мск. Она передала следующее сообщение: «НЖТИ 02539 АССОЛЕВ 3816 3966».

Второе загадочное послание было в 12:28. В нем прозвучало слово «криптонит».

Вечером, в 18:57, радиостанция выдала кодовое сообщение со странным словом «кратовгиб». В 19:56 прозвучало послание со словом «мясоруб».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».

Ранее она выходила в эфир со словом «тележка».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.