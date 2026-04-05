Радиостанция «Судного дня» передала странное послание

Радиостанция «Судного дня» в 14:12 передала загадочное послание «Тележка». Об этом сообщает Telegram-канал « УВБ-76 Трансляция ».

Мессенджер замедляют в России с 10 февраля. Telegram нарушает законодательство России.

26 февраля РБК со ссылкой на два источника писал, что власти РФ планируют полностью заблокировать мессенджер в стране в первых числах апреля. По словам собеседников, было принято окончательное решение.

Основная причина введения ограничений против мессенджера заключается в том, что через него вербуют россиян для совершения преступлений. Под ударом злоумышленников часто оказываются, в том числе несовершеннолетние.

