Telegram заблокируют в России в первых числах апреля

РБК: Telegram могут заблокировать в РФ в первых числах апреля

Российские власти хотят полностью заблокировать Telegram в России в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК .

Два источника издания, близких к Кремлю, утверждают, что это решение окончательное. Одной из главных причин блокировки называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее Telegram-канал Baza уже сообщал, что блокировка Telegram может произойти 1 апреля. Но зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов назвал новости об этом «чушью».

Между тем министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев высказывался, что ограничивать работу Telegram в зоне СВО пока что не будут. Но он выразил надежду на то, что российские военные со временем перейдут на другие платформы.

Источник РБК написал, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне СВО.

Также ранее заявлялось, что ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное на основателя Telegram Павла Дурова по ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.