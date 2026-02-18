Пока будет работать? В Минцифры озвучили судьбу Telegram в зоне СВО
Шадаев: работу Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
Мессенджер Telegram в зоне специальной военной операции (СВО) пока что будет функционировать без ограничений, сообщает РИА Новости.
Такое решение озвучил на заседании комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры России Максут Шадаев.
«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — отметил министр.
Шадаев также выразил надежду, что со временем российские военные смогут перестроиться и начать использовать альтернативные сервисы вместо Telegram.
Ранее глава Минцифры заявил об отсутствии контактов с администрацией мессенджера.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.