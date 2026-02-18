Пока будет работать? В Минцифры озвучили судьбу Telegram в зоне СВО

сегодня в 16:28

Шадаев: работу Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

Мессенджер Telegram в зоне специальной военной операции (СВО) пока что будет функционировать без ограничений, сообщает РИА Новости .

Такое решение озвучил на заседании комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — отметил министр.

Шадаев также выразил надежду, что со временем российские военные смогут перестроиться и начать использовать альтернативные сервисы вместо Telegram.

Ранее глава Минцифры заявил об отсутствии контактов с администрацией мессенджера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.