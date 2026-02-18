сегодня в 12:14

Глава Минцифры РФ заявил об отсутствии контактов с администрацией Telegram

Министерство цифрового развития России не поддерживает связь с администрацией мессенджера Telegram, сообщает ТАСС .

Об отсутствии контактов заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры РФ не находится в контакте с администрацией Telegram», — сказал Шадаев.

Российские власти приняли решение о замедлении работы Telegram 10 февраля. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.

