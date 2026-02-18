Глава Минцифры РФ заявил об отсутствии контактов с администрацией Telegram
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Министерство цифрового развития России не поддерживает связь с администрацией мессенджера Telegram, сообщает ТАСС.
Об отсутствии контактов заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Минцифры РФ не находится в контакте с администрацией Telegram», — сказал Шадаев.
Российские власти приняли решение о замедлении работы Telegram 10 февраля. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.
