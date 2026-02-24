Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о терроризме в РФ

Действия создателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуют в рамках возбужденного уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»). Об этом сообщают « Российская газета » и kp.ru .

По информации МВД и ФСБ, с 2022 года Telegram использовался в 153 тыс. преступлений. 33 тыс. из них были диверсиями, терактами, экстремистской направленности.

Еще Telegram использовался при теракте в «Крокус Сити Холле», убийствах Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. «Российская газета» указывает, что во время СВО мессенджер якобы оказался основным инструментом спецслужб Украины и государств НАТО.

10 февраля в РФ начали замедлять Telegram. После этого в мессенджере стали медленнее загружаться, отправляться картинки, видео, голосовые, «кружки» и сообщения.

