В Богородском округе построят корпус для аэрозольных комплектующих

Новый производственно-складской корпус для выпуска пластиковых комплектующих к аэрозольной продукции начали строить в Электроуглях Богородского округа. Завершить работы и запустить предприятие на 100 рабочих мест планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На новой площадке планируют выпускать до 600 млн изделий в год. Комплектующие используют при производстве аэрозольной краски, монтажной пены, герметиков и клея.

Корпус объединит производственные помещения и склад. Высота здания составит от одного до четырех этажей, общая площадь — около 7,6 тыс. кв. метров. Для хранения продукции предусмотрен склад более чем на 5 тыс. европоддонов.

Извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Московской области накануне. Ведомство проконтролирует ход работ и соблюдение проектных требований.

Застройщиком выступает ООО «ТД «КУДО», генеральным подрядчиком — ООО «Руста Констракшн». Бренд KUDO выпускает аэрозольные лакокрасочные материалы, монтажную пену, герметики и клей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.