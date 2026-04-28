В Лобне завершат строительство сервисного комплекса для грузовиков в 2026 г

Сервисный комплекс для грузового транспорта в Лобне готов на 95% и планируется к вводу в III квартале 2026 года. После запуска объект создаст более 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый комплекс возводят на Краснополянском шоссе в Лобне. Общая площадь здания составляет 2,7 тыс. кв. м, объем инвестиций оценивается примерно в 400 млн рублей. Застройщиком выступает ООО «Сакура Лоджистикс», работающее в сфере международных перевозок и логистики. Новый корпус компания строит для расширения собственной базы обслуживания автопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.