Сын Олега Стриженова назвал покойного отца старшим другом

Сын ныне покойного Олега Стриженова Александр рассказал, что по примеру отца со своими детьми выстраивает отношения по схеме не менторских нравоучений, а дружеского уважения. Своего отца он считает старшим другом.

«В отношении меня он был мой старший друг. Он не поучал, а заинтересовывал. Он давал большой внутренний импульс к знанию. Потому что было что-то стыдно не знать в его присутствии, не то, чтобы не знать каких-то базовых основ. А еще было приятно его удивлять тем, что вышел за эти границы и знаешь чуть больше», — поделился Стриженов-младший о детских взаимоотношениях со знаменитым отцом.

Сын Стриженова подчеркнул, что народный артист СССР ни разу за всю свою жизнь не наказал его. Он дружил с Александром, за что тот остался благодарен ушедшему из жизни родителю.

Актер театра и кино также прокомментировал легенды, которые слагали о характере Олега Стриженова. Он подчеркнул, что характер отца не был скверным, он просто был, но с каждым годом улучшался.

Александр Стриженов объяснил, что семья провожала народного артиста СССР в таком православном ключе по его просьбе. Последние полтора месяца он общался со священнослужителями, вспоминал о своих грехах, исповедовался и просил прощения.

«Семья так по его настоянию и просьбе в таком православном религиозном ключе провожала его в последний путь. И мы в этом смысле успели все сделать. И в реанимации его причащали и исповедовали», — добавил Стриженов.

Церемония прощания с Олегом Стриженовым, который скончался 9 февраля, прошла 12 февраля. Гроб с телом знаменитого актера из здания храма святителя Николая на Трех Горах вынесли под аплодисменты. Президент России Владимир Путин прислал венок на траурную церемонию, а лично попрощаться со Стриженовым пришли телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.