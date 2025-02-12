Елена Малышева назвала Олега Стриженова актером невероятного масштаба

Российская телеведущая и врач Елена Малышева посетила церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Она назвала его актером невероятного масштаба и настоящим мужчиной, передает корреспондент РИАМО.

«Есть такие слова: „У бога все живы“. А когда мы говорим о кино, то реально все живы», — сказала Малышева.

Она добавила, что Олег Александрович останется в сердцах родных и фанатов благодаря своим прекрасным фильмам.

Также телеведущая напомнила, что у артиста есть талантливый сын Александр. Он пошел по стопам отца и стал актером, режиссером и сценаристом.

Кроме того, у Олега Александровича, по словам Малышевой, прекрасные внуки, которые невероятно похожи на своего знаменитого деда.

«Бог дал этому роду прекрасное продолжение», — заключила телеведущая.

Олег Стриженов скончался 9 февраля 2025 года, ему было 95 лет. Церемония прощания с артистом проходит 12 февраля. Траурный венок в том числе прислал президент России Владимир Путин.