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Путин прислал венок на церемонию прощания со Стриженовым

Президент России Владимир Путин прислал траурный венок с триколором на церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Глава государства почтил память знаменитого актера, передает корреспондент РИАМО.

Зелено-красный венок выглядит лаконично. Его украшает лента в цветах российского флага. На ней надпись: «От президента Российской Федерации».

Церемония прощания со Стриженовым проходит в столичном храме святителя Николая на Трех Горах. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Олег Стриженов ушел из жизни в больнице 9 февраля 2025 года. Ему было 95 лет. По некоторым данным, 7 февраля он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Народный артист СССР прославился своим актерским мастерством и снялся во множестве кинолент, таких как «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья».