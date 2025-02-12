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В столице прощаются с народным артистом СССР Олегом Стриженовым

В столичном храме Святителя Николая на Трех Горах началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, передает корреспондент РИАМО.

В зале разместили гроб с телом народного артиста. На траурную церемонию собрались родные, друзья, коллеги и поклонники творчества всенародно известного актера. Большое количество желающих проститься со Стриженным выстроились в очередь.

Священники проводят ритуал отпевания Стриженова, чтобы проводить его в последний путь. Затем актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сын актера Александр пояснил отказ от панихиды. По его словам, отец не желал лежать на сцене — он хотел на ней играть.

Олег Стриженов ушел из жизни в больнице 9 февраля 2025 года. По некоторым данным, 7 февраля он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Народный артист СССР прославился своей актерским мастерством и снялся во множестве кинолент, таких как «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья».