«Отец не хотел лежать на сцене»: сын Олега Стриженова объяснил отказ от панихиды

Во время церемонии прощания с народным артистом Советского Союза Олегом Стриженовым не будет гражданской панихиды. Сын актера Александр рассказал, что отец не желал лежать на сцене — он хотел на ней играть, сообщает kp.ru .

12 февраля в 12:30 проведут отпевание усопшего в храме Святителя Николая на Трех горах. Затем все желающие смогут сказать добрые слова об Олеге Стриженове. Такая же возможность будет у них и на кладбище.

Прийти и попрощаться с артистом может любой желающий. В церковь во время отпевания будут пускать не только родных и близких, но и других людей. Она будет работать для всех, но с камерами лучше не приходить.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония пройдет 12 февраля в 14:00.

Стриженов умер 9 февраля в больнице, ему было 95 лет. 7 февраля его привезли в госпиталь с подозрением на инсульт. Многие знают артиста по ролям в фильмах «Белые ночи», «Овод», «Звезда пленительного счастья» и другим проектам.