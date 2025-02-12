Гроб с телом Олега Стриженова вынесли из храма под гром аплодисментов

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Гроб с его телом вынесли из здания храма Святителя Николая на Трех Горах под гром аплодисментов, передает корреспондент РИАМО.

В Москве 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Проводить в последний путь актера собрались его родственники, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Священники провели службу по покинувшему этот мир артисту.

Гроб с его телом вынесли из храма. Впереди две девушки несли черно-белый портрет еще молодого Стриженова, затем несли православный деревянный крест с датами рождения и смерти, а также огромный венок от президента России Владимира Путина. Гроб погрузили в черный катафалк Mercedes, который тут же окружили фотографы. Люди, пришедшие проводить Стриженова в последний путь, громко аплодировали во время траурной процессии.

Олег Стриженов ушел из жизни на 96 году жизни. Он был настоящей легендой советского кинематографа. Зрителям он запомнился своими ролями в фильмах «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Белые ночи» и так далее. Одна из самых знаменитых работ — фильм «Звезда пленительного счастья».