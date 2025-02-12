Леонида Якубовича заметили на прощании с Олегом Стриженовым

Якубович приехал на церемонию прощания со Стриженовым в Москве

Церемония прощания с 95-летним Стриженовым проходит в храме святителя Николая на Трех Горах.

Гроб с телом Стриженова размещен в зале храма, а не на сцене по желанию самого покойного. Об этом рассказал его сын Александр.

Проводить Стриженова в последний путь пришли родственники, близкие люди, коллеги из кинематографа и поклонники его творчества. Желающие попрощаться выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу.

Олег Стриженов скончался 9 февраля в одной из больниц.