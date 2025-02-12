Леонида Якубовича заметили на прощании с Олегом Стриженовым
Якубович приехал на церемонию прощания со Стриженовым в Москве
Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин
79-летний народный артист России Леонид Якубович приехал проститься с покойным народным артистом СССР Олегом Стриженовым, передает корреспондент РИАМО.
Церемония прощания с 95-летним Стриженовым проходит в храме святителя Николая на Трех Горах.
Гроб с телом Стриженова размещен в зале храма, а не на сцене по желанию самого покойного. Об этом рассказал его сын Александр.
Проводить Стриженова в последний путь пришли родственники, близкие люди, коллеги из кинематографа и поклонники его творчества. Желающие попрощаться выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу.
Олег Стриженов скончался 9 февраля в одной из больниц.