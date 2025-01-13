Стало известно, кому достанется недвижимость Добровольской за 130 млн рублей

Вся элитная недвижимость скончавшейся актрисы Евгении Добровольской — несколько квартир и загородный дом — достанутся детям: троим взрослым сыновьям и 15-летней дочери, сообщает kp.ru .

От первого мужа у актрисы остался 38-летний сын Степан, сейчас он живет в Лондоне и работает в сфере инвестиций. 33-летний Николай Ефремов — сын актрисы и Михаила Ефремова, а 21-летнего Яна Бойко Добровольская родила от женатого артиста Ярослава Бойко.

15-летняя Анастасия Мананникова учится в школе, ее отец — кинооператор Дмитрий Мананников. Скорее всего, девочке достанется дом, но пока она будет жить в квартире с отцом. Все остальное разделят в равных долях между сыновьями.

Общая стоимость квартир и домов скоропостижно скончавшейся актрисы приближается к 130 млн рублей.

У Евгении Добровольской есть квартира в переулке Сивцев Вражек в Москве, ее стоимость составляет около 70 млн рублей. В городском округе Щелково актриса построила двухэтажный загородный дом, там она даже завела кур и коз.

Артистка ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Ее похоронят 14 января на Троекуровском кладбище.