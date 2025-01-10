Стала известна причина смерти народной артистки РФ Евгении Добровольской

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О смерти 60-летней народной артистки России стало известно в пятницу. Добровольская боролась с онкологией с 2021 года.

В октябре актриса из-за проблем со здоровьем отменила гастроли в Архангельске. МХАТ был вынужден заменить Добровольскую в спектакле на другую артистку.

У Добровольской остались четверо детей — сыновья Степан, Николай и Ян и 15-летняя дочь Анастасия. Школьница страдает болезнью Пертеса, которая может привести к инвалидности.

Ранее актер из сериала «След» Павел Габор умер в возрасте 26 лет. Артист дебютировал на телеэкране эпизодическими ролями в 2020 году.