Актер из сериала «След» Павел Габор умер в возрасте 26 лет

Польский актер театра кино Павел Габор скончался на 27-м году жизни. При этом причина смерти молодого артиста не раскрывается, сообщает «Российская газета» .

Как пишет польский журнал Goniec, в феврале Габору должно было исполниться 27 лет. Актер служил в Любушском театре, где играл роль Санчо в спектакле «Дон Кихот».

Павел Габор родился в 1998 году. В прошлом году актер окончил Государственную высшую школу кино, театра и телевидения в городе Лодзи, который расположен в 120 км к юго-западу от Варшавы.

В 2020 году дебютировал на телеэкране эпизодическими ролями в сериале «В густом лесу» и польской адаптации российского телесериала «След». В 2024 году Габор снялся в сериале «Комиссар Алекс» и музыкальной ленте о польских панках 1970-х.

Ранее стало известно, что известный кинорежиссер, оператор и член Союза кинематографистов России Юрий Николаевич Щербаков скончался в возрасте 79 лет.