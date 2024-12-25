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Кинорежиссер Юрий Щербаков скончался в возрасте 79 лет

Известный кинорежиссер, оператор и член Союза кинематографистов России Юрий Николаевич Щербаков скончался в возрасте 79 лет, сообщает «Царьград» .

Щербаков умер 27 ноября, при этом причины его смерти не раскрываются.

«Ушел из жизни наш коллега, кинорежиссер и кинооператор Щербаков Юрий Николаевич, более полувека посвятивший отечественному киноискусству. Соболезнуем родным и близким. Скорбим. Помним», — говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Щербаков родился 28 апреля 1945 года. С ранних лет работал на Ростовской студии кинохроники. Получив образование во ВГИКе, Юрий Николаевич прошел обучение на оператора и стал частью команды творческого объединения «Контакт». Позже Щербаков работал худруком Ростовской ордена «Знак Почета» киностудии.

В период с 2011 по 2019 год Юрий Щербаков занимал пост руководителя регионального отделения Союза кинематографистов России в Ростовской области.

Кинорежиссер получил известность благодаря фильмам «Исповедь дьявола», «Я выбираю любовь», «Служение», «Уходящая натура» и др. В качестве оператора прославился такими кинокартинами, как «Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант» и «Под стук колес».

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