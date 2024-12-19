В Париже умерла популярная российская модель и ведущая Светлана Савицкая

В столице Франции, Париже, умерла популярная в РФ модель и телеведущая Светлана Савицкая. Она скончалась еще в начале месяца, однако новость об этом появилась в СМИ только 19 декабря, сообщает Baza .

34-летняя женщина умерла по несчастной случайности. Две машины ехали друг по направлению к другу и могли столкнуться «лоб в лоб». Затем один автомобиль резко повернул и врезался в пешехода, которым и была Савицкая.

Девушка была известна как в России, так и во всем мире. Она неоднократно украшала обложки Bazaar, L’Officiel, Glamour. Помимо этого, Савицкая иногда вела шоу на Europa Plus TV, ЖАРА TV и «Пятнице».

Ранее сообщалось, что 85-летняя правнучка Ивана Айвазовского Ольга Арцеулова скончалась в Москве. Она почувствовала себя плохо и упала в обморок, а врачи не успели приехать.