«МК»: 85-летняя правнучка художника Айвазовского умерла в Москве

85-летняя правнучка известного русского художника Ивана Айвазовского Ольга Арцеулова умерла в Москве. Это произошло в ее квартире на Студенческой улице, сообщает « МК: срочные новости ».

Арцеулова почувствовала себя плохо и упала в обморок. Сын позвонил докторам, те прибыли, но не смогли спасти ее жизнь.

Ольга была заведующей кабинетом электрофизиологии в институте имени Сербского. Она дочка любимого внука Айвазовского — Константина Арцеулова. Он был летчиком, конструктором самолетов и тренажеров. В 1923 году он провел испытание истребителя СССР.

Ранее картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн рублей. Она была написана в 1878 году.