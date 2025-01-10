Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

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Известная российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет, сообщается на сайте МХТ им. Чехова, где служила звезда.

В театре отметили, что актриса последний год боролась с тяжелой болезнью. Она не теряла надежды на выздоровление.

Звезда сыграла на сцене десятки главных ролей. Она также снималась в таких известных телепроектах, как «Клетка для канареек», «Отражение в зеркале», «Белая гвардия», «Полет».

«Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы», — говорится в некрологе.

О дате и времени прощания с актрисой сообщат позднее.

По данным Mash, Добровольская скончалась, предварительно, из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее скончалась народная артистка России Инна Выходцева. Ей было 90 лет.