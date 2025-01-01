Актриса из кинокартины «Служебный роман» скончалась в возрасте 90 лет

Советская и российская актриса, народная артистка России Инна Выходцева скончалась 31 декабря на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Служила в театре-студии „Киноактер“, которому была предана до конца жизни», — говорится в сообщении.

Инна Николаевна родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). В этом же году Выходцева дебютировала в кино, снявшись в картине «Балтийская слава».

Актриса получила известность благодаря ролям в таких известных фильмах, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Юность наших отцов», «Всюду есть небо» и др. Всего за свою продолжительную карьеру Инна Николаевна сыграла в 165 фильмах.

Ранее на 100-м году жизни скончалась почетный деятель искусств Москвы, старейшая актриса Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Майя Ивашкевич.