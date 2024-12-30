Скончалась старейшая актриса Театра Гоголя Майя Ивашкевич

Почетный деятель искусств Москвы, старейшая актриса Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя умерла 30 декабря 2024 года, об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее», — говорится в опубликованном некрологе.

Майе Ивашкевич было 99 лет. Ее считали хранителем памяти нескольких театральных эпох. До 100-летнего юбилея старейшая актриса не дожила всего полгода.

Творческий путь она начинала с работы в Студии Александра Таирова. В Театр Гоголя Ивашкевич пришла служить в 1960-м году. На ее счету десятки ярких ролей в разных спектаклях, которые ставили в том числе режиссеры Константин Богомолов и Владимир Панков.

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