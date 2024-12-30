В Перми скончался иллюзионист Владимир Данилин

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Коллектив театра «Данилин» сообщил в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» печальную новость о смерти 73-летнего народного артиста России, иллюзиониста Владимира Данилина.

Всемирно известный иллюзионист скончался 30 декабря 2024 года. Что стало причиной смерти артиста, пока неизвестно.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Данилина. Информация о месте, где состоится церемония прощания, появится позднее. Дата похорон пока также не называется.

Ранее стало известно о смерти художественного руководителя Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова, народного артиста СССР, почетного гражданина Чувашской Республики Валерия Яковлева. Ему было 85 лет.