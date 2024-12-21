Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Яковлев умер 20 декабря.

«Валерий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Вся жизнь Яковлева была неразрывно связана с театром. Он был выдающимся мастером сцены, режиссером, художником-постановщиком и талантливым актером, мудрым педагогом. На счету артиста сотни постановок.

У него несколько почетных званий. Также артист был награжден орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Чувашской Республикой», орденом Почета» и множеством других наград.