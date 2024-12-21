Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
Фото - © Министерство культуры Чувашской Республики
Скончался худрук Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова, народный артист СССР, почетный гражданин Чувашской Республики Валерий Яковлев, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Яковлев умер 20 декабря.
«Валерий Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Вся жизнь Яковлева была неразрывно связана с театром. Он был выдающимся мастером сцены, режиссером, художником-постановщиком и талантливым актером, мудрым педагогом. На счету артиста сотни постановок.
У него несколько почетных званий. Также артист был награжден орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Чувашской Республикой», орденом Почета» и множеством других наград.