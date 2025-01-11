Названа точная дата похорон Евгении Добровольской

Жители и гости столицы смогут попрощаться с народной артисткой России Евгенией Добровольской 14 января в 10:00 на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова, сообщает ТАСС со ссылкой на театр.

Церемония похорон состоится в этот же день на Троекуровском кладбище после отпевания, которое запланировано на 13:00.

«В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Далее похороны на Троекуровском кладбище», — сказали в пресс-службе театра.

Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года. Ей было 60 лет. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, с которым она боролась с 2021 года. Массовый зритель знает ее по многочисленным ролям в сериалах и фильмах, в числе которых «Семейные радости Анны» и «Женщина с прошлым».

Ранее сообщалось, что 10 января также скончался хоккеист Алексей Зайцев. Ему было 54 года, причина смерти пока не сообщается.