Хоккеист, создатель команды «Сталкер» Алексей Зайцев скончался в Москве

54-летний хоккеист и бизнесмен, создатель одной из самых успешных любительских команд «Сталкер» скончался 10 января в Москве. Причину смерти устанавливают эксперты, сообщает SHOT .

Зайцев выступал за сборную Москвы, в составе «Динамо» играл бок о бок с Павлом Буре. В 2014 году он создал «Сталкер», где играл в качестве нападающего.

В итоге его команда стала первым московским чемпионом Ночной хоккейной лиги и получила грант на 100 млн рублей. На эти деньги под руководством Зайцева построили ледовую арену «Сталкер» в районе Куркино.

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