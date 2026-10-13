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Пасмурно и сыро: дождь будет днем 13 октября в Московском регионе

В Москве и области во вторник, 13 октября, будет дождливая и пасмурная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы температура воздуха в столичном регионе составит от 11 до 13 градусов тепла. Небо затянут облака, ожидаются осадки в виде дождя.

Ветер прогнозируется северо-западного направления. Его скорость будет от четырех до девяти метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до отметок семи-девяти градусов выше нуля. Синоптики также прогнозируют облачную погоду с небольшим, местами умеренным дождем. Скорость северо-западного ветра ночью снизится до двух-семи метров в секунду.

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