«Оценивайте степень интеграции»: что делать с умным домом при облачном сбое

Полностью отказываться от облачных функций умного дома необязательно, но стоит учитывать, что при сбоях облачной инфраструктуры часть устройств может потерять работоспособность или возможность удаленного управления, сообщил РИАМО эксперт по кибербезопасности Сергей Белов.

По его словам, далеко не все функции умного дома требуют подключения к облаку. Существуют специализированные протоколы, например Zigbee, Thread, а также стандарт Matter, предусматривающий локальное взаимодействие устройств разных производителей. Они позволяют сделать систему менее зависимой от доступности интернета и облачных сервисов.

«Для организации такой инфраструктуры обычно требуется специальный домашний хаб или сервер с поддержкой соответствующих протоколов и сценариев автоматизации. Но подобные решения зачастую требуют большей технической подкованности пользователя, особенно на этапе первоначальной настройки», — отметил Белов.

Поэтому при выборе устройств умного дома стоит обращать внимание и на возможность полноценной локальной работы, если это критичный фактор. Если устройства, входящие в эту систему, позволяют менять температуру или могут запереть дверь, которую затем нельзя открыть физическим ключом, то проблема реальна. Но, например, многие умные замки обычно обладают замочной скважиной и при проблемах с программной частью замка или с батареей их все же можно открыть.

«Я бы сказал, что идейно умные дома близки к системам управления технологическими процессами на заводах, которые очень давно существуют и используются и тоже имеют ряд проблем, например, с точки зрения безопасности. Но, пожалуй, если брать среднестатистического владельца умного дома и степень интеграции устройств в жизнь, то проблемы будут на уровне: перегорела лампочка, шторы перестали открываться, умная колонка не отзывается», — пояснил он.

Какие-то реальные проблемы скорее будут у тех, у кого загородный дом, и кто привык по сети, например, управлять обогревом, поливом и подобными сложными функциями, резюмировал специалист.

Ранее некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе умного дома из-за технических проблем в дата-центрах. В частности, перестали выполняться базовые команды — включать свет, запускать музыку, управлять шторами. Часть пользователей потеряла связь с подключенными устройствами и умными лампами.

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