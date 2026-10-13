В Панаме в результате землетрясения пострадали более 6 тысяч человек

В Панаме землетрясение затронуло свыше 6 тысяч человек, жертв удалось избежать. Об этом заявил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации, сообщает ТАСС .

По словам главы государства, на данный момент обследовано 1 744 дома, а число пострадавших достигло 6 174 человек. Мулино отметил, что эта цифра будет уточняться по мере продолжения проверок.

Президент подчеркнул, что подземные толчки были разрушительной силы, и специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство уже занимается доставкой продовольствия и питьевой воды, восстановлением дорог и мостов, а также обеспечением электроснабжения.

Ранее в Панаме было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Оно произошло в 32 км к юго-западу от города Сона.

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