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В Томске таксист избил пассажирку из-за перевода денег не в тот банк

Происшествия

В Томске водитель такси избил пассажирку. Причиной стало то, что она по ошибке перевела деньги не в тот банк, сообщает Mash Siberia.

По словам пострадавшей, таксист пришел в ярость и вышвырнул ее из салона вечером 5 октября. Девушка едва успела забрать свои вещи, но потеряла золотую серьгу с бриллиантом.

До дома ее довез оказавшийся рядом мужчина.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Также она обратилась к психиатру из-за панических атак.

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