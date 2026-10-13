Звезда «Во все тяжкие» незадолго до смерти заявил о продолжении сериала

Ар Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», за несколько дней до своей смерти заявил о вероятном выходе спин-оффа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Page Six.

В интервью изданию актер заявил, что с осторожным оптимизмом относится к тому, что сценарист Винс Гиллиган что-то задумал. Подробности он не раскрыл, но признался, что сама возможность поработать с Гиллиганом и его командой кажется ему воплощением мечты.

Митт также предположил, что его персонаж мог бы искать возмездия после гибели отца — Уолтера Уайта. По мнению актера, Брайан Крэнстон мог бы вернуться в образе призрака, преследующего сломленного сына.

Митт скончался 12 октября. Ему было 34 года.

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