Пожар в больнице Биробиджана, где эвакуировали более 20 человек, устроил пациент Происшествия сегодня в 05:38

Возгорание в областной больнице в Биробиджане произошло из-за пациента. Полицейские проводят проверку по факту поджога, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Предварительно установлено, что пациент 1975 года рождения поджег зажигалкой диван, из-за чего загорелось помещение. Он находится на лечении от алкогольной зависимости. Подозреваемого перевели в областную психиатрическую больницу. В результате пожарно-технической экспертизы следователь примет законное решение. Ранее из областной больницы из-за пожара вывели 24 человека. Пострадавших нет. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.