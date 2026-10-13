USD
Доллар США
83,92
-1.17 %
EUR
Евро
94,04
-0.99 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-1.09 %
GBP
Фунт стерлингов
110,98
-1.17 %

Пожар в больнице Биробиджана, где эвакуировали более 20 человек, устроил пациент

Происшествия

Возгорание в областной больнице в Биробиджане произошло из-за пациента. Полицейские проводят проверку по факту поджога, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Предварительно установлено, что пациент 1975 года рождения поджег зажигалкой диван, из-за чего загорелось помещение. Он находится на лечении от алкогольной зависимости.

Подозреваемого перевели в областную психиатрическую больницу. В результате пожарно-технической экспертизы следователь примет законное решение.

Ранее из областной больницы из-за пожара вывели 24 человека. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.