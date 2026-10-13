Бессонница и проблемы с сердцем: чем опасно хроническое одиночество

Длительное чувство одиночества организм может воспринимать как хронический стресс, который способен негативно отражаться на сне, иммунной и сердечно-сосудистой системах, сообщила РИАМО терапевт, кардиолог, сомнолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ирина Фролова.

«Человек может рационально убеждать себя, что ему хорошо и комфортно одному, но на базовом, физиологическом уровне мозг считывает это состояние как угрозу», — сказала Фролова.

Особую проблему представляет не кратковременный, а продолжающийся долгое время стресс. Он может сопровождаться повышенным уровнем кортизола и негативно влиять на защитные функции организма.

Отдельно врач обратила внимание на сон. Иногда за длительной бессонницей может стоять постоянное нервное напряжение, связанное в том числе с чувством одиночества.

«Можно общаться с близкими, но чувствовать себя чужим, и именно это внутреннее одиночество является триггером для разрушительных реакций в теле», — отметила специалист.

Хронический стресс также связан с рисками для сердечно-сосудистой системы. Поэтому одиночество стоит рассматривать не только как психологическую или социальную проблему, но и как фактор, способный влиять на здоровье.

«Выстраивание человеческих связей и при необходимости работа с психологом для снижения уровня стресса — это не просто вопрос комфорта, а реальная инвестиция в здоровье и долголетие», — заключила эксперт.

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