Выпавший с 15-го этажа в Таиланде россиянин вырвал катетеры и сбежал из больницы

30-летний российский диджей Александр из Иркутска, выживший после падения с 15-го этажа в таиландской Паттайе, уже на следующее утро снял с себя шейный фиксатор, вытащил медицинские катетеры и пешком отправился из больницы домой. Он не дождался обхода врачей, сообщает Telegram-канал Baza .

Чрезвычайное происшествие случилось 27 ноября в районе Пратамнак. Мужчину, упавшего с высоты порядка 30–40 метров, в тяжелом состоянии подобрали у бассейна и экстренно передали бригаде скорой помощи. По предварительным выводам местных полицейских, перед инцидентом турист, подрабатывавший диджеем в местном клубе, мог употреблять спиртное и запрещенные вещества.

В апартаментах Александра обнаружили приспособления для курения. На 15-м этаже, где велся ремонт и отсутствовали окна с ограждениями, нашли оставленные им одежду, обувь и складной стул.

Сам сибиряк рассказал, что перед полетом на него якобы снизошло внезапное «озарение». Оно вынудило его исписать карандашом холодильник и кафель на полу. После этого некая «неизвестная сила» буквально вытолкнула мужчину наружу.

Однако чудеса продолжились и в стационаре. Очнувшись наутро в бодром самочувствии, пациент просто покинул палату. Сейчас мужчина свободно ходит по квартире без посторонней поддержки, отделавшись лишь парой ссадин и легким кровоизлиянием в глаз. Те не менее, клиника выставила ему за оказанную помощь счет на 25 тыс. батов (порядка 61 тыс. рублей).

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