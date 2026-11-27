В Центральном округе столицы за счет городского бюджета возведут современные образовательные комплексы. Проектирование и строительство ведутся по 11 уникальным проектам зданий. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение социальных объектов в Москве отвечает целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам Ефимова, до конца 2029 года планируется построить 11 школ будущего более чем на 12,4 тыс. учеников в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Специалисты уже приступили к проектированию и возведению зданий. Их отличительными чертами будут уникальная архитектура, интегрированная в застройку центра города, современный дизайн внутренних пространств и гибкая планировка, позволяющая адаптировать помещения под разные задачи. Учебные заведения появятся в шести районах Центрального административного округа», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, две школы построят в Хамовниках, Басманном, Мещанском, Пресненском и Таганском районах, а еще одну — в Красносельском.

Все объекты возводят по современным требованиям. Школы будущего получат комфортные учебные кабинеты, творческие мастерские, медиатеки с читальными залами, научно-исследовательские лаборатории, спортивные залы и обеденные зоны. Вместо привычных актовых залов в них предусмотрят многосветные пространства. Для строительства и отделки используют качественные отечественные материалы.

На улице Климашкина в Пресненском районе уже строят школу будущего на 675 учеников площадью около 13 тыс. кв. метров. Ее фасад оформят в футуристическом стиле: вертикальные ламели создадут игру света и тени, а скругленные углы у основания и парапет в виде лепестков придадут зданию выразительность.

Школа на 1,1 тыс. учащихся в Рубцовом переулке будет заметно выделяться среди окружающей застройки благодаря динамичному фасаду лиственно-зеленого цвета, выполненному в современном стиле с подчеркнутой пластикой форм.

В Большом Факельном переулке Таганского района появится школа на 1,7 тыс. мест. Главной особенностью ее фасадных решений стал смелый и нестандартный прием — активное витражное остекление в сочетании с декоративными элементами в форме книг, повторяющими обложки художественных произведений. А школа будущего в Елоховском проезде Басманного района спроектирована в образе открытой книги: визуальный эффект создадут гнутые моллированные витражи на фасаде.