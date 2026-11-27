Суд в Москве продлил арест двум студенткам из Петербурга до 30 января

Тушинский районный суд Москвы оставил под стражей двух петербургских студенток, которые, по данным издания, стали курьерами телефонных мошенников под их влиянием, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Обеим девушкам вменяют статью 158 Уголовного кодекса — «Кража». По данным издания, они стали жертвами одних аферистов и выступили курьерами на разных этапах.

19-летняя Алина учится на первом курсе Санкт-Петербургского университета им. Сеченова. Она находится под стражей больше пяти месяцев. Эксперты установили, что девушка действовала под влиянием третьих лиц и ошибочно считала, что участвует в операции силовых структур по защите государственных интересов.

20-летняя Александра — студентка Санкт-Петербургского театрального университета. Лингвистическое исследование переписки подтвердило: она искренне верила, что общается с сотрудниками спецслужб. Ее родители полностью возместили ущерб.

При выборе ареста суд ссылался на то, что девушки живут в Петербурге, а в Москву приехали по заданию мошенников. Их семьи обратились в Совет по правам человека и к уполномоченным по правам человека, настаивая на отсутствии умысла. По данным издания, следствие начало изучать переписку с аферистами лишь после многочисленных жалоб родителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.