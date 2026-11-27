Выездная группа Мособлдумы под председательством Лидии Антоновой рассмотрела в Жуковском вопросы благоустройства, здравоохранения и адаптации участников СВО. По итогам работы поставлены задачи и подготовлены дорожные карты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники совещания обсудили обновление сквера «28 квартал», сквера на улице Солнечной, городского парка, дворов, обустройство народных троп и уличное освещение.

Работы в сквере «28 квартал» начались в 2026 году.

«Будет обновлен фонтан, отремонтирован памятник «Афган-Чечня-Россия», сделаны площадки для игр, обновлены дорожки, скамейки, освещение», — сообщил глава Жуковского Андроник Пак.

Сквер на пересечении улиц Солнечной, Анохина и набережной Циолковского близок к завершению. В городском парке обустроили 95% пешеходных дорожек, смонтировали детскую площадку, подготовили закладные под опоры освещения. Их установку планируют начать в четверг. Здесь также появятся скейт-парк, музей и скамейки. Работы завершат в 2026 году. Весной запланированы посадки деревьев и кустарников; места выбирают по обращениям жителей.

На сессии по адаптации участников СВО рассмотрели трудоустройство ветеранов и меры поддержки их семей. Среди них — бесплатный детский сад, питание для школьников и студентов, освобождение от транспортного налога, реабилитация, психологическая и юридическая помощь. Эти меры реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

В больнице проанализировали обращения по каждому подразделению. Участники обсудили медчат «Жуковский.Здоровье», «Службу заботы» поликлиники, «Горячую линию главного врача» и развитие телемедицины для онлайн-консультаций.

В совещании участвовали депутаты Мособлдумы, представители областных министерств, городской администрации, больницы, общественники, ветераны СВО и родные военнослужащих. Андроник Пак отметил, что такой диалог ускоряет решение вопросов, и поблагодарил участников, губернатора Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за содействие.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.