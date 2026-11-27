Концерт прошел в Малом зале Центрального дворца культуры «Звезда». Артисты исполнили песни, прочитали стихотворения и поздравили мам с предстоящим праздником.

Программа была посвящена любви, уважению и благодарности матерям. Со сцены звучали слова признательности за их заботу и поддержку детей. Вечер прошел в теплой домашней атмосфере.

Коллектив дворца культуры поблагодарил жителей и гостей Наро-Фоминска, которые пришли на концерт. Актуальная афиша мероприятий доступна на официальном сайте учреждения.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.