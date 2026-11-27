Москвичи жалуются на работу коммунальной техники, которая вместо борьбы с гололедицей превращает тротуары в настоящий каток. По словам горожан, вращающиеся щетки, проходясь по обледеневшему асфальту, буквально наполировывают его до блеска, сглаживая и без того скользкую поверхность. При этом противогололедные реагенты не используются.

Так, например, на Бауманской коммунальщики устроили «каток» прямо вдоль трамвайных путей. Упав в таком месте, можно не только заработать ушибы и переломы, но еще и попасть под колеса общественного транспорта.

Пешеходы недоумевают, зачем обрабатывать обледеневшие тротуары таким способом, ведь после «уборки» они становятся еще опаснее, чем до нее.

Что говорят коммунальщики

В столичном департаменте ЖКХ сообщили РИАМО, что в Москве на сегодняшний день применяют три основных вида противогололедных материалов: жидкие, твердые и комбинированные. В составе основных трех типов — хлористый кальций и натрий, вещества со свойствами быстрого плавления льда и снега. Различия материалов заключаются в концентрации этих веществ, что позволяет производить обработку дорожного покрытия в конкретные погодные условия.

Для обработки проезжей части применяются жидкие и твердые противогололедные материалы. Для тротуаров, остановок и дворовых территорий используют комбинированные, 50% которых состоят из мраморной крошки. Кроме того, в местах повышенной опасности устанавливают контейнеры с гранитным щебнем фракции 2-5 мм.

Для борьбы со снегом специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений производят сплошное прометание с последующей противогололедной обработкой проезжей части, очищают тротуары, ликвидируют снежные валы на перекрестках, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, подходах к метро и в местах выезда автотранспорта и пр.

При этом на вопросы, с чем может быть связано появление эффекта «полировки» льда после прохода коммунальной техники, а также предусмотрено ли использование вращающихся щеток при уже образовавшейся наледи, в департаменте не ответили.

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