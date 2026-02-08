Сабуров после депортации заявил, что благодарен России

Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что именно в России он состоялся как артист, потому благодарен ей за все, сообщает РИА Новости .

Сабуров отметил, что нашел свою публику как в РФ, так и за ее пределами. По словам комика, его всегда тепло встречали в российских городах, куда он приезжал с выступлениями.

«За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — отметил комик в Instagram*.

Сабуров написал, что в России получил возможность для творческого развития. Свой путь в этой сфере он начал почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжил его в Москве.

Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Решение было принято «в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее стало известно, что комик после депортации из России собирается дать концерты в КНР и Таиланде. Они запланированы на февраль и апрель.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

