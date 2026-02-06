50 лет без права въезда: комику Нурлану Сабурову запретили пребывание в России

В материале РИАМО рассказываем о том, кто такой Нурлан Сабуров и почему ему запретили въезд в Россию.

Почему Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

Фото - © РИА Новости

6 февраля 2026 года стало известно, что популярному комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Официальная формулировка: «Решение принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, к стендаперу есть вопросы и у ФНС. «Нурлан Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», – заявил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам.

Некоторые СМИ сообщают, что въезд комику закрыли также из-за критики СВО, российских военных и политиков, но официально это обвинение пока нигде не озвучено.

Запрет на въезд официально вступил в силу 30 января 2026 года. Нурлана Сабурова остановили в аэропорту Внуково утром 6 февраля, когда он прилетел из Дубая. Его задержали в миграционном отделе и уведомили о том, что въезд в Россию отныне для него закрыт.

Как сообщают СМИ, для комика это стало неожиданностью. Чуть позже он заявил, что не знает русского языка и требует переводчика, а затем пожаловался на то, что у него нет денег на покупку обратного билета в Дубай. Ему предложили бесплатную депортацию в наручниках, однако стендапер отказался от этой возможности и самостоятельно купил билет до Алматы.

Кто такой Нурлан Сабуров

Фото - © скриншот

Нурлан Сабуров родился в 1991 году в Степногорске (город в Казахстане). После окончания школы переехал в Екатеринбург, где начал играть в студенческом КВН. В 2013 году стал резидентом шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ и обосновался в Москве. В 2020 году Сабуров проехал по 20 городам России и Казахстана с шоу «IQ», также его регулярно приглашали на корпоративы и частные вечеринки.

В 2019 году Нурлан Сабуров запустил юмористический YouTube-канал с шоу «Что было дальше?», который в 2023 году переехал на площадку «VK Видео» и просуществовал до весны 2024-го.

Также Сабуров снимался в различных кино- и телепроектах. В 2017 году вышел фильм с его участием «Брат или брак», а на 2026 год запланирован показ сериала «Бедные Патрики» о гламурной жизни Москвы.

Сабуров женат, воспитывает троих детей.

Что известно об имуществе и финансах Нурлана Сабурова в России

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нурлан Сабуров – гражданин Казахстана. По сведениям различных источников, несмотря на длительное проживание в РФ, оформлять российское гражданство он отказывался, ссылаясь на коммерческие риски и опасаясь санкций.

В 2020 году Сабуров получил 15 место в рейтинге Forbes «30 до 30» как один из самых перспективных и высокооплачиваемых молодых представителей шоу-бизнеса. По версии издания, за каждое выступление комик получал порядка 10 тысяч долларов.

В России у стендапера зарегистрирована компания «Сабр Продакшн», занимающаяся производством кинофильмов и телепрограмм. Также Сабуров владеет домом в ЖК «Новорижский» с участком площадью 1285 кв. м. (стоимость – около 130 млн рублей) и двумя люксовыми авто – «Гелендваген» и Cadillac Escalade. В целом имущество комика в России оценивают примерно в 160 млн рублей.

Супруга комика Диана Сабурова в начале февраля 2026 года зарегистрировала ИП в Москве, род деятельности компании – организация праздников, отдельных видов отдыха и развлечений. Также Диана является владелицей компании по продаже напитков и табака. Интересно, что накануне задержания Сабурова в аэропорту Внуково Диана начала распродавать в соцсетях свои брендовые вещи, в частности, сумку Hermes за 120 тысяч рублей, сумку Jacquemus за 40 тысяч рублей, костюмы, платья и пиджаки. Как супруги поступят с общим недвижимым имуществом, к которому у Нурлана Сабурова теперь нет доступа – пока неизвестно.

Что говорят о ситуации с Нурланом Сабуровым

«Исправиться может каждый, я считаю, что двери ни для кого не закрыты», – прокомментировал для РИАМО ситуацию депутат Госдумы Виталий Милонов. Также он отметил, что гости России обязаны соблюдать правила и законы, принятые в нашей стране.

«Я думаю, что как артист, он должен обратиться в Ленинградский Союз театральных деятелей и обсудить, то, как он — человек, рожденный в Степногорске, на исторической родине не только казахов и казаков, о том, каким образом он может поучаствовать в поддержке российских бойцов», – добавил парламентарий.

Со словами в поддержку Сабурова выступил заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков: «Из того, что я знаю о нем – он этого не заслужил. Но наверняка могут быть какие-то данные, которых мы не знаем (…) Мне кажется, он такой человек, в обстоятельствах которого нужно обязательно разобраться. Я сам смотрел его шоу с удовольствием, поэтому я рассчитываю, что разбирательство будет честным, справедливым и прозрачным. И все-таки можно будет найти пути для того, чтобы он мог быть здесь, в России, со своей семьей, и продолжал работать».