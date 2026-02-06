«Исправиться может каждый»: Милонов прокомментировал ситуацию с Сабуровым

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИАМО сказал, что к комику Нурлану Сабурову есть вопросы со стороны закона, и добавил, что нужно чтить порядки страны, в которой ты гость.

Ранее стендап-комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Он вступил в силу 30 января. Причиной запрета на въезд Сабурова в страну стала не только критика СВО, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

«Исправиться может каждый, я считаю, что двери ни для кого не закрыты. Но ведь есть же претензии к нему, связанные с налоговым законодательством и его политическими высказываниями. Все-таки нужно понимать, что в стране есть свои правила и человек, который не гражданин нашей страны, обязан соблюдать. Так же, как и мы должны соблюдать законодательство Казахстана, когда наши граждане находятся на его территории. <…> Нужно соблюдать определенный политес, это понятно и закономерно, очень жалко, что человек в одном месте решил быть одним, а в другом — другим», — сказал Милонов

В конце декабря был отменен концерт Сабурова в Обнинске Калужской области. Местные жители уверены, что это произошло по просьбе общественников. В ноябре концерты звезды стендапа отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге.

