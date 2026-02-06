Милонов дал совет Сабурову обратиться в Ленинградский союз театральных деятелей

Комик Нурлан Сабуров может обратиться за советом о способах поддержки российских бойцов на СВО в Ленинградский союз театральных деятелей, сообщил РИАМО депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я думаю, что как артист, он должен обратиться в Ленинградский Союз театральных деятелей и обсудить, то, как он — человек, рожденный в Степногорске, на исторической родине не только казахов и казаков, о том, каким образом он может поучаствовать в поддержке российских бойцов. Я уверен, что тут можно что-то придумать. Думаю, он может еще обратиться в Ленконцерт», — сказал Милонов.

Он добавил, что в Ленконцерте стендапер может посоветоваться с коллегами по цеху.

Утром в пятницу Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в РФ на 50 лет.

